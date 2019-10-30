2019-10-30T06:20:17+03:00
Общество

Заводчанин из Челябинска сделал копию швейной машинки из дерева

В историческом музее раскрыли тайну одного из старейших экспонатов
Ирина Фадюшина
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Машинка была сделала полностью из дерева. Фото: Государственный исторический музейМашинка была сделала полностью из дерева. Фото: Государственный исторический музей
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Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала (Краеведческого музея) раскрыли тайну одного из первых экспонатов — точной копии швейной машинки американской компании Singer, сделанной полностью из дерева в XIX веке.

— Машинка поступила в музей в 1929 году и была одним из первых экспонатов. Все, что было известно об авторе этого чуда техники из музейных документов, умещается в нескольких строчках: Марк Максимович Шабалин (1870 — 1942), уроженец деревни Новоселовы Орловского уезда Вятской губернии, изготовил свою машинку в 1888 году; в 1901 году он перебрался на Урал и позднее работал на Челябинском тракторном заводе, — рассказали в музее. — На этом все.

То есть, когда мужчина сделал машинку ему было всего 18 лет! Явно у юноши было талант, хотя едва ли имелось серьезное техническое образование.

— Не исключено, что в этой истории есть романтическая подоплека. Ведь не сам же он собирался портняжить. А швейная машинка — роскошный подарок по тем временам, — рассуждают в музее.

Судя по тому, что изделие, да еще и такое габаритное, доехало до Челябинска аж из Вятской губернии, значит, работало исправно.

Упоминание имени Марка Шабалина нашли в книге кировского краеведа Василия Пленкова «Вятские умельцы». Оказывается, молодой человек увидел такую машинку в уездном городе и она ему очень понравилась. Конечно, такое чудо техники было не по карману молодому человеку, и вообще машинка считалась критерием материального благополучия.

Но впечатление было слишком сильным, и по возвращении Шабалин взялся сделать швейную машинку сам. После неудачных попыток Марк пошел в ученики к профессиональному механику, после этого дело пошло.

— В дом Шабалиных началось настоящее паломничество — вся деревня хотела посмотреть на штуковину, которую соорудил чудак-сосед. Машинка получилась отличная, шила ровно и имела даже регулятор длины стежка! — рассказали в музее.

В 1891 году Марк Шабалин уехал в Челябинск на заработки, а спустя десять лет перевез семью и окончательно там обосновался. Здесь он проработал на ЧТЗ, где был активистом бюро рабочего изобретательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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