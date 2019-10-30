«Вот-вот рухнет»: под Челябинском ретушируют дом, вместо того, чтобы его снести

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-30T07:06:49+03:00

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В поселке Долгодеревенское под Челябинском по улице 1 Мая, 149 стоит ветхая четырехэтажка. В прошлом советская общага в новой России превратилась в многоквартирный дом. Здесь три года назад купила квартиру семья Жарских. Они переехали на Урал с востока Украины, где разыгрался вооруженный конфликт.

— Сбережений хватило только на квартиру здесь Поселок хороший, нам все нравится. Но дом последние месяцы разрушается. Особенно это стало заметно, когда начали ремонтировать фасад по программе капремонта, — рассказала КП-Челябинск Александра Жарская.

Местные жители делятся: недавно к ним приехала бригада, чтобы латать фасад. Когда приблизились к торцу дома, строители отказались работать. Вся стена дома с первого по четвертый этаж в ужасном состоянии. Сейчас с парадной стороны дом покрашен в веселый желтый цвет и кажется приличным. Но с трех других сторон по строению видно — пришел его срок.

— Боимся возвращаться домой. Здесь живут семьи с двумя-тремя детьми. Нам страшно, — сокрушаются жильцы.

Что говорят чиновники — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU