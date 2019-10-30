В Челябинске таксист увозил женщин в безлюдные места и грабил их
Подозреваемого удалось задержать после обращения 37-летней женщины. Жертва рассказала, что поймала такси, чтобы доехать до дома. Однако водитель вместо указанного адреса, увез ее в безлюдное место, забрал золотые украшения и деньги. После он выбросил ее на улице и скрылся.
— Мужчина был задержан. 45-летний челябинец уже был судим за совершение имущественного преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. — Установлена его причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений. Похищенные золотые изделия подозреваемый сдавал в ломбард, вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Мужчина орудовал на территории Курчатовского и Металлургического районов. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Грабеж». Задержанного отправили в изолятор.
Сейчас полиция ищет других жертв серийного грабителя. Если вы или ваши близкие пострадали от рук этого мужчины, обратитесь в дежурную часть по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02.
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