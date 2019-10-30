2019-10-30T09:38:49+03:00
Происшествия

«Дать жесткую оценку»: глава СК потребовал разобраться в смерти младенца в Челябинской области

Мать оставила ребенка на два дня
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Бастрыкин обратил внимание на резонансную историю из публикаций СМИ. Фото: Следственный комитет Российской Федерации/vk.comБастрыкин обратил внимание на резонансную историю из публикаций СМИ. Фото: Следственный комитет Российской Федерации/vk.com
Изменить размер текста:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от починенных в Челябинской области провести тщательную проверку по смерти младенца в Златоусте. Об итогах необходимо доложить в Москву.

— В СМИ активно распространяется информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области погиб девятимесячный мальчик, которого мать оставила одного дома. Председатель СК России дал поручения тщательнейшим образом разобраться во всех обстоятельствах и при наличии законных оснований дать жесткую правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за допущенные ситуации, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, мать оставила 9-месячного ребенка с трехлетней сестрой, а сама ушла, забрав с собой старшего сына-первоклассника. В течение двух дней малыш буквально умирал на глазах у сестренки.

За смерть по неосторожности грозит до двух лет колонии. Также возникло много вопросов к соцслужбам.

— Конечно, проверка будет. Конечно, накажем. Но главное, готовимся к расширенной коллегии в ноябре, где сформулируем новые задачи и принципы профилактики социального неблагополучия, проанализируем все случившиеся с привлечением экспертов и НКО. Участковая социальная работа, работа со случаем, медиация должны стать повседневной практикой, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. — А пока чувствую в этом и часть своей вины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Расскажите их нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителю фуры из Белоруссии грозит до пяти лет тюрьмы за аварию с ДПС
Пассажиров маршрутки в Магнитогорске угощают конфетами
На парковках вдоль проспекта Ленина в центре Челябинска установят решетки
Иномарка насмерть сбила животное в Челябинской области
В Челябинской области судят главврача больницы, где погиб двухлетний ребенок
Мэрия Челябинска потребовала вывести всю технику и нанять дворников на время завтрашнего снегопада
В Челябинске нужны волонтеры для поисков парня-аутиста Левушки
В Челябинске таксист увозил женщин в безлюдные места и грабил их
«Вот-вот рухнет»: под Челябинском ретушируют дом, вместо того, чтобы его снести
«Секретный миллионер» оставил в Челябинске 1,6 млн рублей
«Шила ровно»: заводчанин из Челябинска смастерил швейную машинку из дерева в 18 лет
Жители Челябинской области спасают раненого вальдшнепа
В Челябинской области водитель такси нашел пассажирку, чтобы вернуть ей паспорт
«Мусор в подарок»: жители Челябинской области не поняли акции магазина
Погоня ДПС за ВАЗом перед смертельным ДТП в Челябинской области попала на видео
В Челябинской области ожидаются снег и гололедица
Жители Челябинска застелили коврами разбитую дорожку возле многоэтажки
Жители Челябинска стали частью мирового рекорда по стоянию на гвоздях
В Челябинской области егерь пойдет под суд за незаконную охоту на медведя