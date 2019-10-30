«Дать жесткую оценку»: глава СК потребовал разобраться в смерти младенца в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-30T09:38:49+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от починенных в Челябинской области провести тщательную проверку по смерти младенца в Златоусте. Об итогах необходимо доложить в Москву.

— В СМИ активно распространяется информация о том, что в городе Златоусте Челябинской области погиб девятимесячный мальчик, которого мать оставила одного дома. Председатель СК России дал поручения тщательнейшим образом разобраться во всех обстоятельствах и при наличии законных оснований дать жесткую правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за допущенные ситуации, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, мать оставила 9-месячного ребенка с трехлетней сестрой, а сама ушла, забрав с собой старшего сына-первоклассника. В течение двух дней малыш буквально умирал на глазах у сестренки.

За смерть по неосторожности грозит до двух лет колонии. Также возникло много вопросов к соцслужбам.

— Конечно, проверка будет. Конечно, накажем. Но главное, готовимся к расширенной коллегии в ноябре, где сформулируем новые задачи и принципы профилактики социального неблагополучия, проанализируем все случившиеся с привлечением экспертов и НКО. Участковая социальная работа, работа со случаем, медиация должны стать повседневной практикой, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. — А пока чувствую в этом и часть своей вины.

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ИСТОЧНИК KP.RU