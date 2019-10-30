2019-10-30T08:23:11+03:00
Общество

В Челябинске нужны волонтеры для поисков парня-аутиста Левушки

Рассказываем, что нужно делать и куда обращаться
Ирина Фадюшина
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Парня надеются найти по записям с камер. Фото: кадр из видеоПарня надеются найти по записям с камер. Фото: кадр из видео
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Ровно неделю в Челябинске ищут 21-летнего Льва Холодилина, страдающего аутизмом. Несколько раз молодой человек попадал в объективы камер видеонаблюдения, и волонтеры не теряют надежду найти его.

— 23 октября в день пропажи он «засветился» на перекрестке Молодогвардейцев и Кашириных. Посмотрите, как он переходит дорогу! Он реально может погибнуть в городе! — пишут волонтеры «Легион-СПАС».

Поисковикам нужна помощь волонтеров. Работа не пыльная — нужно всего лишь отсматривать записи с камер по несколько часов в день. Если вы хотите помочь — свяжитесь с координатором поиска Татьяной Гроза.

Если вдруг вы увидите Льва на улице, позвоните по телефону +7 (951) 455-13-17 или в полицию.

— И просто не упускайте его из виду, не нужно его ловить, просто дождитесь волонтеров! Давайте вместе постараемся найти Леву и вернуть его домой, — обращаются волонтеры.

Молодой человек высокий — 185 см, но сильно сутулится. У него нет одного переднего зуба. Одет в темно-синюю кепку, черную куртку и зеленые спортивные штаны. На ногах — черные ботинки с белой подошвой.

Пропавший Лев Холодилин попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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