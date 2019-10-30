2019-10-30T08:42:20+03:00
Общество

Мэрия Челябинска потребовала вывести всю технику и нанять дворников на время завтрашнего снегопада

Рассказываем, когда ухудшится погода
Ирина Фадюшина
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Каждый год челябинцы жалуются на плохую уборку дорогКаждый год челябинцы жалуются на плохую уборку дорогФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня ночью и завтра утром в Челябинске ожидается снегопад. Горожан просят не выезжать на дороги. Но, чтобы не было как в известном анекдоте, в мэрии сделали специальное поручение дорожным службам — чтобы снегоуборщики ничего не перепутали.

— Наталья Котова поручила управлению дорожного хозяйства максимально мобилизовать снегоуборочную технику, — рассказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. — Заместителю по городскому хозяйству и управляющим компаниям поручено максимально увеличить штат дворников, в том числе по временным трудовым договорам.

Главам районов поручено привлекать к уборке внутриквартальных и междворовых проездов технику организаций и предприятий. Также предпринимателей просят оперативно очищать от снега закрепленные за ними территории.

По данным челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью в Челябинской области ожидается 0.. -5, на юге до +5 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Завтра днем -2.. +3 градуса, на юге до +8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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