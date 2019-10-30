В Челябинской области судят главврача больницы, где погиб двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-30T08:49:46+03:00

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В Златоусте начался суд над главным врачом детской городской больницы № 2, в реанимации которой в июле 2017-го года умерла двухлетняя девочка. Врачи пытались спасти малышку, но помочь не смогли. Отец погибшей Андрей Козачек добился проверки реанимационного отделения. Она нашла серьезные нарушения.

Эксперты установили, что у врача реанимации не было соответствующего образования. Газовый анализатор крови в реанимации не работал. Дефибриллятора, переносного рентгеновского аппарата не было вообще. Зато в отделении нашли просроченные шприцы и просроченные лекарства. А аппарат искусственной вентиляции легких, а которому подключали ребенка, качал из баллона технический кислород. Родители девочки полагают, что аппарат ИВЛ и стал причиной смети ребенка.

Из-за истекшего срока давности уголовной ответственности избежали врач-реаниматолог и заведующий реанимацией. На скамье подсудимых сейчас находится главврач больницы. Женщину обвиняют в халатности.

Семья погибшей требует реального наказания для главврача, а также 10 млн рублей в качестве компенсации своих страданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU