2019-10-30T09:09:27+03:00
Общество

На парковках вдоль проспекта Ленина в центре Челябинска установят решетки

Конструкции будут защищать деревья от машин
Лидия ПЕСКОВА
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Сейчас машины нередко бьются о деревья. Фото: Евгения Александрова.Сейчас машины нередко бьются о деревья. Фото: Евгения Александрова.
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На бульваре, который тянется вдоль проспекта Ленина, намерены установить приствольные решетки. О таком решении со ссылкой на главу Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

Сейчас деревья на бульваре огорожены небольшими квадратами из бордюров. Довольно часто, паркуясь, машины бьются о стволы. Если огородить деревья заборчиком, водители будут ставить свои машины более аккуратно.

— Приствольные решетки хороши и удобны с точки зрения организации парковочных мест, — заявил Ереклинцев. — Сейчас машины, останавливаясь возле бульвара, бьются о деревья, нанося им ущерб.

Приствольные решетки защитят деревья у парковок. Фото: Евгения Александрова.

Приствольные решетки защитят деревья у парковок. Фото: Евгения Александрова.

Также деревья на этом участке города обещают подкармливать удобрениями.

Напомним, благоустройство бульвара идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и будет продолжено в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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