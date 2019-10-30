На парковках вдоль проспекта Ленина в центре Челябинска установят решетки
На бульваре, который тянется вдоль проспекта Ленина, намерены установить приствольные решетки. О таком решении со ссылкой на главу Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева сообщает агентство «Урал-пресс-информ».
Сейчас деревья на бульваре огорожены небольшими квадратами из бордюров. Довольно часто, паркуясь, машины бьются о стволы. Если огородить деревья заборчиком, водители будут ставить свои машины более аккуратно.
— Приствольные решетки хороши и удобны с точки зрения организации парковочных мест, — заявил Ереклинцев. — Сейчас машины, останавливаясь возле бульвара, бьются о деревья, нанося им ущерб.
Приствольные решетки защитят деревья у парковок. Фото: Евгения Александрова.
Также деревья на этом участке города обещают подкармливать удобрениями.
Напомним, благоустройство бульвара идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и будет продолжено в следующем году.
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