2019-10-30T10:37:06+03:00
Общество

«Унизил честь и достоинство»: житель Челябинской области обматерил судью

Мужчина оскорбил служителя Фемиды прямо в зале суда
Ирина Фадюшина
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Мужчину судили за административное нарушениеМужчину судили за административное нарушениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мог отделаться «административкой», но попал под уголовное дело. В августе 31-летнего жителя Аши доставили в суд по административному делу, но будучи подшофе мужчина решил высказать судье все, что думает.

— После оглашения решения мирового судьи о назначении административного ареста сроком на 10 суток, публично неоднократно высказал в адрес судьи оскорбления в грубой, нецензурной форме, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Своими действиями подсудимый проявил неуважение к суду, унизил честь и достоинство, нарушил деятельность суда по отправлению правосудия.

Мужчина признал вину. Ему дали год исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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