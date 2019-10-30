«Золотые кольца и серьги с бриллиантами»: что украл таксист у пассажирки в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-30T11:26:06+03:00

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Прокуратура сообщила подробности нападения 45-летнего таксиста на одну из пассажирок. «Бомбила» увез женщину в лес и нанес ей несколько ударов по телу и лицу.

— Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала обвиняемому денежные средства, пять золотых колец, золотую цепь, серьги с бриллиантами, мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму 170 тыс. руб., — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным прокуратуры, потерпевшей было 23 года. Ранее полиция сообщила о 37-летней пострадавшей. В УМВД города уточнили, что всего было три нападения, которые мужчина совершил в октябре.

— Потерпевшая опознала обвиняемого в ходе предъявления лица для опознания. Кроме того, золотые украшения обвиняемый сдал в ломбард, предъявив паспорт на свое имя, — добавила Наталья Мамаева.

Мужчина орудовал на северке и ЧМЗ. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Задержанного отправили в изолятор.

Сейчас полиция ищет других жертв серийного грабителя. Если вы или ваши близкие пострадали от рук этого мужчины, обратитесь в дежурную часть по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU