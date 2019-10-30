«Золотые кольца и серьги с бриллиантами»: что украл таксист у пассажирки в Челябинске
Прокуратура сообщила подробности нападения 45-летнего таксиста на одну из пассажирок. «Бомбила» увез женщину в лес и нанес ей несколько ударов по телу и лицу.
— Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала обвиняемому денежные средства, пять золотых колец, золотую цепь, серьги с бриллиантами, мобильный телефон, причинив ущерб на общую сумму 170 тыс. руб., — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По данным прокуратуры, потерпевшей было 23 года. Ранее полиция сообщила о 37-летней пострадавшей. В УМВД города уточнили, что всего было три нападения, которые мужчина совершил в октябре.
— Потерпевшая опознала обвиняемого в ходе предъявления лица для опознания. Кроме того, золотые украшения обвиняемый сдал в ломбард, предъявив паспорт на свое имя, — добавила Наталья Мамаева.
Мужчина орудовал на северке и ЧМЗ. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Задержанного отправили в изолятор.
Сейчас полиция ищет других жертв серийного грабителя. Если вы или ваши близкие пострадали от рук этого мужчины, обратитесь в дежурную часть по городу Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете этого мужчину?
Расскажите о нем нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU