Известный музыкант задолжал ребенку миллион рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-30T11:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Музыкант из Магнитогорска добился признания и переехал в Москву. Одурманенный славой, он забыл про алименты, которые должен выплачивать своему ребенку. Судебные приставы насчитали мужчине 962 тысячи рублей долга.

— Исполнительное производство возбудили летом этого года. Мужчине запретили выезжать за границу. На его кроссовер был наложен запрет регистрационных действий. Еще чуть-чуть и музыканта могли ограничить в использовании водительских прав, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Бросивший ребенка отец не стал дожидаться дальнейших репрессий и согласился заплатить алименты. Музыкант прислал в Магнитогорск своего представителя, который проверил правильность начисления долга. После этого мужчина в два приема перечислил теперь уже бывшей супруге около миллиона рублей.

В будущем музыкант пообещал более пунктуально отправлять деньги на содержание отпрыска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть необычный опыт взыскания долга?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU