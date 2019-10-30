Известный музыкант задолжал ребенку миллион рублей в Челябинской области
Музыкант из Магнитогорска добился признания и переехал в Москву. Одурманенный славой, он забыл про алименты, которые должен выплачивать своему ребенку. Судебные приставы насчитали мужчине 962 тысячи рублей долга.
— Исполнительное производство возбудили летом этого года. Мужчине запретили выезжать за границу. На его кроссовер был наложен запрет регистрационных действий. Еще чуть-чуть и музыканта могли ограничить в использовании водительских прав, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Бросивший ребенка отец не стал дожидаться дальнейших репрессий и согласился заплатить алименты. Музыкант прислал в Магнитогорск своего представителя, который проверил правильность начисления долга. После этого мужчина в два приема перечислил теперь уже бывшей супруге около миллиона рублей.
В будущем музыкант пообещал более пунктуально отправлять деньги на содержание отпрыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU