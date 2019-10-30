Организатор бойни на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области не выйдет из колонии досрочно

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-30T12:26:44+03:00

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В среду, 30 октября, городской суд Копейска отказал осужденному Александру Гирю в его просьбе заменить остаток срока принудительными работами. Мужчине осталось провести в колонии 3 года и 8 месяцев.

В 2018-м году Гирь осужден приговором Челябинского областного к шести годам заключения за организацию массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо». События происходили в 2010 году.

— Личность осужденного, а также его поведение за весь период отбывания наказания в местах лишения свободы не дают законных оснований для замены остатка срока более мягким видом наказания, — замечают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/431369" frameborder="0"></iframe> Бойня на "Торнадо": Журналист Игорь Макаров.Наш обозреватель Галина Сапожникова постаралась выяснить, почему музыкальный фестиваль, проходивший в конце августа в челябинском Миассе, закончился бойней.Галина САПОЖНИКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU