Медицинская маска — в подарок читателям газеты «Комсомольская правда»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-30T12:31:01+03:00

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На Южном Урале начался сезон простуды и гриппа. Издательский дом «Комсомольская правда — Челябинск» проводит акцию. Сегодня всем покупателям газеты «Комсомольская правда» в подарок медицинская маска. Это надежное средство защиты от вируса.

СОВЕТЫ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ

От гриппа нужно заблаговременно прививаться. А вот для защиты от остальных вирусов достаточно соблюдать простые правила:

* Мыть руки после посещения общественных мест, особенно транспорта.

Очевидный совет, который поможет удалить вирусы с кожи, а значит, не занести их на слизистые рта, глаз и носа. Если нет возможности вымыть руки, носите с собой антибактериальные салфетки или санитарные гели.

* Есть витамины во всех видах.

Лимон и чеснок не уничтожают вирусы, но как натуральный источник витаминов и часть правильного питания вполне могут использоваться. Как и другие дополнительные источники витаминов, особенно витамина С: отвар шиповника, болгарский перец, квашеная капуста. О пользе аптечных комплексных витаминов давно ведутся споры, но осенью пропить курс точно не помешает.

* Носить маску.

Заведите привычку: одноразовая медицинская маска обязательно должна быть с собой в сумочке, так же как влажные салфетки или бахилы. Маска может пригодиться в любой момент, как только вы окажетесь поблизости от чихающих и кашляющих.

Если заболел кто-то на работе или в семье, то в помещении с этим человеком вам нужно носить маску. Да, сами вирусы очень маленькие и могут пройти через поры маски. Но вирусы просто так не летают. Они передаются с чем-то, например с каплями слюны или слизи. А вот уже их маска улавливает успешно.

* Протирать планшет и телефон.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова настоятельно рекомендует в осенне-зимний период протирать не только стекла, но и чехлы гаджетов спиртовыми салфетками. Ведь именно планшеты-телефоны мы, не задумываясь, хватаем грязными руками и подносим к лицу. В последнее время исследователи называют гаджеты едва ли не самыми грязными вещами в нашем обиходе.

Купите газету "Комсомольская правда" и получите маску в подарок.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU