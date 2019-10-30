2019-10-30T12:56:08+03:00
Общество

Из-за нехватки медиков в Челябинской области не работает каждый седьмой ФАП

Еще 130 фельдшерско-акушерских пунктов закрылись за последние три года
Лидия ПЕСКОВА
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В области очень трудно прорваться к докторам первичного звена.В области очень трудно прорваться к докторам первичного звена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние три года на Южном Урале число фельдшерско-акушерских пунктов сократилось с 756 до 626. Еще около 90 ФАПов не работают, так как в населенном пункте нет нужных специалистов. Об этом со ссылкой на заседание «Экспертного клуба-Челябинск» сообщает «Челябинск Сегодня».

В 106 ФАПах области роль заведующих выполняют медицинские сестры. Кроме того, в регионе осталось всего 107 офисов врачей общей практики и в 32-х из них нет врачей.

— Эти цифры наглядно показывают глубину кризиса первичной медико-санитарной помощи, — заявил на заседании экспертного клуба заместитель главного врача ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Александр Селютин.

Чтобы выйти из кризиса, уже в ближайшие годы в регионе построят около ста новых ФАПов, а также будут искать новые способы замотивировать выпускников на работу в государственной медицине. Сейчас до клиник доходят лишь 30% выпускников-медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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