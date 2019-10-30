В Челябинск везут мироточивую икону, умягчающую сердца

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-30T13:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 ноября, Челябинск будет встречать мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельную»). На Южный Урал ее везут по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория.

— Икона начала мироточить в обычной московской квартире. В 2006 году для чтимого образа построили храм в селе Бачурино. Сегодня образ широко известен в православном мире и уже посещал православные приходы Белоруссии, Украины, Грузии, Чехии, Франции, Австралии, США, Канады. В Челябинск святыню привозили три раза, — сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

С 1 по 4 ноября икона будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе на улице Кыштымской, 32. Образ доставят в собор около часа дня. После этого правящий архиерей совершит первый молебен с акафистом. Затем для верующих откроют доступ к иконе. Все эти дни собор будет открыт с 7.30 до до восьми вечера.

4 ноября икона примет участие в общегородском крестном ходе. Молитвенное шествие начнется в 11.30 у Свято-Симеоновского кафедрального собора и завершится у до Александро-Невского храма на Алом поле. Там икону передадут представителям Магнитогорской епархии. В городе металлургов икона пробудет до 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU