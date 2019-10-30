Из Челябинска в Ростов-на-Дону запустят прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-30T13:52:03+03:00

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Челябинск и Ростов-на-Дону скоро свяжет прямой авиарейс. Первый полет запланирован на конец декабря, сообщает «Южноуральская панорама».

28 декабря авиакомпания «Азимут» выполнит прямой рейс из Ростова-на-Дону в Челябинск. Назад на юг борт отправится в 4.45 по Челябинску 29 декабря. Перелет займет три часа. Один билет обойдется в 7580 рублей и выше.

Уже со 2 января 2020 года перелеты по этому маршруту будут выполняться на регулярной основе по понедельникам и четвергам.

Кстати, в субботу, 26 октября, в Челябинске приземлился первый с 2015 года прямой авиарейс из Узбекистана авиакомпании «Узбекские авиалинии».

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ИСТОЧНИК KP.RU