Депутата, который застрелил жену в Челябинской области, не стали отпускать из СИЗО

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-30T14:03:21+03:00

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В Челябинском областном суде решали вопрос о продлении срока в изоляторе Азата Зарипова. Депутат и главврач больницы поселка Локомотивный обвиняется в убийстве супруге. Ее он застрелил из ревности в конце августа. 30 октября областной суд оставил зарипова в изоляторе.

Сам Зарипов просил отпустить его под домашний арест — жаловался на состояние здоровья. Однако в изоляторе его решили оставить до 21 января. До этого срока в СК планируют закончить следствие. А если не успеют — то вновь состоится суд по избранию меры пресечения.

Зарипов совершил убийство в порыве ревности. Супруга была значительно младше его. Семья растила троих детей, которые сейчас живут с родственниками. За убийство грозит до 15 лет колонии.

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Накануне гибели Елена заявила мужу, что собирается забрать детей (в семье воспитывались трое несовершеннолетних) и переехать в Новосибирск. Пара поссорилась. 50-летний Азат Зарипов уехал в гараж, напился с другом и решил свести счеты с жизнью. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU