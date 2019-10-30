Более 100 школ Челябинска используют новые сервисы оплаты школьного питания через Сбербанк

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-30T15:24:50+03:00

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Новая технология и приложение уже используется родителями более 100 крупнейших школ Челябинска.

Теперь для оплаты школьного питания не нужно обращаться в офисы банков, к платежным терминалам в школах, вводить лицевой счет ребенка при онлайн-оплате или ждать несколько дней до поступления денег на счет. Благодаря новой технологии пополнить счет за питание ребенка можно напрямую через мобильное приложение «Обеды.Дети».

Родителям, имеющим карту Сбербанка, для оплаты достаточно нажать кнопку «Оплатить», а держателям любых других карт еще нужно ввести номер карты и пару реквизитов. После успешной оплаты средства поступают на лицевой счет ребенка в течение 10 минут. Комиссия при этом отсутствует — как для клиентов Сбербанка, так и других финансовых организаций.

С помощью новых сервисов оплачивать за питание детей в школе стало намного проще.

С момента запуска приложения «Обеды.Дети» новыми способами оплаты уже воспользовались более 12 000 родителей, и этот показатель постоянно растет. А в целом порядка 50 000 челябинцев ежемесячно используют различные сервисы Сбербанка для оплаты этой важной услуги», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

По мнению директора АО «Уральский комбинат питания» Игоря Волового, новое приложение «Обеды.Дети» — это хорошая возможность для родителей через любое мобильное устройство и в любое время следить за питанием детей в школе и контролировать списания со счета для его своевременного пополнения.

Для установки нового приложения на смартфон или планшет нужно скачать его через GooglePlay или AppStore, зарегистрироваться с помощью номера телефона и один раз ввести лицевой счет ребенка. С более подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте «Уральского комбината питания» и на сайте компании “УРАЛАВТОМАТИЗАЦИЯ» Обеды.дети.

В приложении Сбербанк Онлайн тоже сохранилась возможность оплаты за питание детей. Напомним краткую инструкцию: откройте меню «Платежи и переводы», в строке поиска введите «Школа будущего», в найденной странице укажите лицевой счет ребенка и сумму перевода.

А родители, предпочитающие QR-оплату в Сбербанк Онлайн, могут сделать это через личный кабинет на сайте Обеды.дети компании «Уралавтоматизация» — оператора школьного питания в Челябинске.

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