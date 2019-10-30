В Челябинской области в сотни домов пришел газ

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-30T15:19:00+03:00

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Жители ждали газификации несколько лет и самостоятельно делали проект. На его претворение в жизнь выделены деньги из областного бюджета.

— В Сыростане жители делали проект 12 лет назад, в Черновском инициативная группа начала проводить эту нелегкую работу семь лет назад. И вот газ наконец-то пришел в дома. У людей появилась возможность жить в более комфортных условиях. Газификация для сельчан — важное событие. Теперь здесь будет более востребована недвижимость. Люди не будут уезжать из сел и поселков, включая молодежь, — сказал глава Миасса Григорий Тонких.

В этих районах всего будет газифицировано 585 домовладений, из которых 135 в Черновском и 450 – в Сыростане. Общая протяженность газопровода в поселках составила – 13,5 км.

— Жители региона проявили очень высокую активность и разработали проектно-сметные документации с экспертизами на общую сумму более трех миллиардов рублей. Задача, поставленная губернатором Челябинской области, — реализовать эти проекты за три года. В 2020 г в пределах миллиарда рублей планируем реализовать проекты газификации, тем самым третью часть разработанных документов воплотить в жизнь. Но в 2023 г программа не заканчивается, она будет работать и дальше, — сказал первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.

ИСТОЧНИК KP.RU