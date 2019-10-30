Учительница из Челябинска в свободное время занимается спортивными танцами на пилоне

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-30T15:35:42+03:00

Она несколько лет работала в школе танцев и обучала пол дэнсу даже мужчин [фото]

Изменить размер текста: A A

24-летняя преподаватель по ИЗО Ксения шесть лет занимается пол дэнсом — танцами на пилоне. Пришла в это направление еще когда была студенткой. Тренировалась каждый день и уже через три года добилась таких результатов, что сама стала тренером.

Ксения обучала пол дэнсу разных людей. Например, самой старшей ученице было 39 лет. Также у нее занималась полненькая девушка. Были в группе и дети разного возраста. А еще на занятия приходили мужчины. Но морально они не были готовы к занятиям и заглядывались на девушек.

Ксения не стесняется своего хобби. Пол дэнс давно вышел за пределы ночных клубов и перерос в спорт. В России и мире существуют организации, развивающие танцевально-акробатические и спортивные дисциплины на пилоне. Проводятся соревнования и чемпионаты.

— Это та же самая гимнастика, просто шест у нас вертикальный, а не горизонтальный. У нас даже акробатические элементы очень схожие: «свечка» в художественной гимнастике и «радуга Марченко» у нас, бильман и другие, — говорит Ксения.

Подробнее об увлечении девушки можно прочитать в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU