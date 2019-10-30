2019-10-30T15:35:42+03:00
Общество

Учительница из Челябинска в свободное время занимается спортивными танцами на пилоне

Она несколько лет работала в школе танцев и обучала пол дэнсу даже мужчин [фото]
Валентина ВАГАНОВА
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Ксения работала тренером в школе танцев. Фото героя публикации.Ксения работала тренером в школе танцев. Фото героя публикации.
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24-летняя преподаватель по ИЗО Ксения шесть лет занимается пол дэнсом — танцами на пилоне. Пришла в это направление еще когда была студенткой. Тренировалась каждый день и уже через три года добилась таких результатов, что сама стала тренером.

Ксения обучала пол дэнсу разных людей. Например, самой старшей ученице было 39 лет. Также у нее занималась полненькая девушка. Были в группе и дети разного возраста. А еще на занятия приходили мужчины. Но морально они не были готовы к занятиям и заглядывались на девушек.

Ксения не стесняется своего хобби. Пол дэнс давно вышел за пределы ночных клубов и перерос в спорт. В России и мире существуют организации, развивающие танцевально-акробатические и спортивные дисциплины на пилоне. Проводятся соревнования и чемпионаты.

— Это та же самая гимнастика, просто шест у нас вертикальный, а не горизонтальный. У нас даже акробатические элементы очень схожие: «свечка» в художественной гимнастике и «радуга Марченко» у нас, бильман и другие, — говорит Ксения.

Подробнее об увлечении девушки можно прочитать в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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