Учительница из Челябинска в свободное время занимается спортивными танцами на пилоне
24-летняя преподаватель по ИЗО Ксения шесть лет занимается пол дэнсом — танцами на пилоне. Пришла в это направление еще когда была студенткой. Тренировалась каждый день и уже через три года добилась таких результатов, что сама стала тренером.
Ксения обучала пол дэнсу разных людей. Например, самой старшей ученице было 39 лет. Также у нее занималась полненькая девушка. Были в группе и дети разного возраста. А еще на занятия приходили мужчины. Но морально они не были готовы к занятиям и заглядывались на девушек.
Ксения не стесняется своего хобби. Пол дэнс давно вышел за пределы ночных клубов и перерос в спорт. В России и мире существуют организации, развивающие танцевально-акробатические и спортивные дисциплины на пилоне. Проводятся соревнования и чемпионаты.
— Это та же самая гимнастика, просто шест у нас вертикальный, а не горизонтальный. У нас даже акробатические элементы очень схожие: «свечка» в художественной гимнастике и «радуга Марченко» у нас, бильман и другие, — говорит Ксения.
Подробнее об увлечении девушки можно прочитать в нашем материале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU