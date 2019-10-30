«Отступать некуда»: болельщики записали видеообращение к игрокам «Трактора»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-30T16:05:02+03:00

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Запись опубликована на ютуб-канале клуба перед сегодняшним матчем с минским «Динамо» (30 октября). Болельщики обращаются к игрокам «Трактора», призывая их прервать серию поражений и доказать, что челябинская команда, челябинская школа хоккея действительно одна из лучших и не только в России, но и в мире.

В своих видеообращениях поклонники «Трактора» говорят о том, что клубу, во что бы то ни стало, нужно выбираться со дна турнирной таблицы. Болельщики не скрывают своих эмоций, настраивая игроков на предстоящие игры: «ты играешь за город», «ты мужик, докажи это на льду», «отступать некуда», «раз пришли, бейтесь», «не хотите — идите в фигурное катание».

Видеообращение получилось довольно эпическим. Голос за кадром — «это самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь, сегодня решится все — или мы снова команда, или «ломаемся»… или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь…».

Болельщики обращение к команде.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

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ИСТОЧНИК KP.RU