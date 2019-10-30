2019-10-30T16:05:02+03:00
Спорт

«Отступать некуда»: болельщики записали видеообращение к игрокам «Трактора»

Челябинские фанаты гонят команду вперед во время домашней серии
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Запись опубликована на ютуб-канале клуба. Скрин видео.Запись опубликована на ютуб-канале клуба. Скрин видео.
Изменить размер текста:

Запись опубликована на ютуб-канале клуба перед сегодняшним матчем с минским «Динамо» (30 октября). Болельщики обращаются к игрокам «Трактора», призывая их прервать серию поражений и доказать, что челябинская команда, челябинская школа хоккея действительно одна из лучших и не только в России, но и в мире.

В своих видеообращениях поклонники «Трактора» говорят о том, что клубу, во что бы то ни стало, нужно выбираться со дна турнирной таблицы. Болельщики не скрывают своих эмоций, настраивая игроков на предстоящие игры: «ты играешь за город», «ты мужик, докажи это на льду», «отступать некуда», «раз пришли, бейтесь», «не хотите — идите в фигурное катание».

Видеообращение получилось довольно эпическим. Голос за кадром — «это самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь, сегодня решится все — или мы снова команда, или «ломаемся»… или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь…».

Болельщики обращение к команде.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило челябинцев о непогоде
Учительница из Челябинска в свободное время занимается спортивными танцами на пилоне
Более 100 школ Челябинска используют новые сервисы оплаты школьного питания через Сбербанк
В Челябинской области в сотни домов пришел газ
В Челябинске большинство горожан мечтает о переезде
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Депутата, который застрелил жену в Челябинской области, не стали отпускать из СИЗО
Из Челябинска в Ростов-на-Дону запустят прямой авиарейс
В Челябинск везут мироточивую икону, умягчающую сердца
Из-за нехватки медиков в Челябинской области не работает каждый седьмой ФАП
Медицинская маска — в подарок читателям газеты «Комсомольская правда»
Организатор бойни на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области не выйдет из колонии досрочно
Известный музыкант задолжал ребенку миллион рублей в Челябинской области
«Золотые кольца и серьги с бриллиантами»: что украл таксист у пассажирки в Челябинске
На матче «Трактора» с минским «Динамо» пройдет конкурс плакатов в поддержку «черно-белых»
«Унизил честь и достоинство»: житель Челябинской области обматерил судью
«Из-под машины лужа крови»: в центре Челябинска внедорожник переехал человека
В Челябинской области на трассе М-5 готовятся масштабные учения