2019-10-30T16:30:24+03:00
Общество

МЧС предупредило челябинцев о непогоде

Как водителям и пешеходам обезопасить себя (рекомендации)
Ирина Фадюшина
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Погода ухудшится сегодня ночьюПогода ухудшится сегодня ночьюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня ночью и завтра днем на Южном Урале прогнозируется ухудшение погоды. МЧС разослало южноуральцам сообщения с предупеждениями.

— Ночью и днем 31 октября ожидаются сильные осадки в виде снега, местами порывы ветра до 18 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

По данным челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью в Челябинской области ожидается 0.. -5, на юге до +5 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Завтра днем -2.. +3 градуса, на юге до +8.

В южноуральской столице будет облачная погода, сильный снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с. Сегодня ночью -2.. -4 градуса, завтра днем 0.. -2.

— Прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, — отмечают в МЧС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЧС:

Для переходов:

— Во время гололеда передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

— Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами;

— Подготовьте малоскользящую обувь. На подошву можно наклеить лейкопластырь или изоленту;

— Если вы поскользнулись, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Для водителей:

— Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Помните: даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу;

— Другие водители заранее должны знать о ваших намерениях: заблаговременно включайте указатели поворотов и стоп-сигналы;

— Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины;

— Удерживайте увеличенную дистанцию. При скорости 30 км/ч — 15 м.;

— Проявляйте повышенную осторожность на пешеходных переходах;

— А лучше всего — воздержитесь от поездок.

Мэрия Челябинска потребовала вывести всю технику и нанять дворников на время завтрашнего снегопада

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ИСТОЧНИК KP.RU

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