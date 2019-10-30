Шахматист из Челябинска отказался от смартфона и мечтает обыграть Карлсена

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-30T18:06:00+03:00

Изменить размер текста: A A

10-летний челябинец Егор Кошулян — чемпион мира по шахматам среди мальчишек до 10 лет. Сейчас он готовится взять новую «весовую категорию» — сразиться с более старшими ребятами на чемпионате УрФО. Мама юного спортсмена поделилась секретами успеха. Запоминайте и вы!

Помимо занятий в СШОР №6 по шахматам и шашкам два раза в неделю, еще два-три часа он старается уделять игре дома, рассказала Hornews.com мама чемпиона Ольга Шалтанис. Кроме того, мальчик — отличник в школе и успевает делать всю «домашку».

Как ему удается все успевать? У него нет смартфона. Иногда Егор ворчит и вздыхает по этому поводу, но в то же время понимает, что гаджеты забирают уйму времени.

— Честно скажу вам, что принятие решения оградить ребенка от гаджета было непростым. Сами посудите, у всех есть смартфоны, а у Егора нет. Но пользы от такого решения все-таки больше. Свободное время сын не сжигает в телефоне, а много читает, например, недавно запоем проглотил «Мой шахматный путь» Гарри Каспарова, любит играть в футбол, общается с семьей и друзьями и, конечно же, играет в шахматы, — поделилась мама. — Для игры королей у Егора есть ноутбук и планшет.

Егор спит и видит, как обыграть Карлсена. Но не того мужчину «в самом расцвете сил» (кстати, он КарлсОн и швед), а чемпиона мира по шахматам — норвежца Магнуса Карлсена.

ИСТОЧНИК KP.RU