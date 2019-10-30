Блогер из Челябинска, которая задала вопрос Путину, выпустила книгу про 1000 дней без секса

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-30T18:59:26+03:00

Пока в продаже есть только «белая книга». Фото: instagram.com/krasnovanatasha/

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Стендап-комик, блогер Наталья Краснова выпустила две книги «1000 и 1 день без секса» и «1000 и 1 ночь без секса».

— Я разделила все 100 ваших писем на две книги. Те письма, которые вы присылали днем с веселыми вопросами — в «Белой книге». Ваши ночные истерики и слезы я собрала в «Черной книге», — написала Наталья в своем Instagram. — Обе книги одинаково веселые. Просто черная немного откровеннее.

Как сообщается в аннотации, написать книгу блогера мотивировали письма подписчиц. Там собраны все страхи: страх остаться одной, страх старости, страх смерти, страх так и не стать хорошей матерью, страх так никогда и не научиться рисовать ровные стрелки.

Это уже не первое чтиво от инста-дивы. Ранее она выпустила книгу «Бывшие», где рассказала о 13 своих мужчинах. Тогда заработать на любовных мемуарах ей посоветовала подруга

Напомним, в прошлом году Наталья Краснова задала вопрос президенту Владимиру Путину на прямой линии 7 июня. Дива без комплексов, у которой в Instagram миллионы подписчиков: предложила сделать блогинг официальной профессией. Как на это отгеарировали жители Челябинска, где есть много других проблем — в нашей подборке https://www.chel.kp.ru/daily/26839/3880337/

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ИСТОЧНИК KP.RU