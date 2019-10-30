2019-10-30T19:25:44+03:00
Общество

Расследование скандального дела о насилии детей в интернате под Челябинском завершено

В нем упоминаются девять детей. Что дальше?
Ирина Фадюшина
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Сергею Кокорину грозит до 20 лет тюрьмыСергею Кокорину грозит до 20 лет тюрьмыФото: Андрей АБРАМОВ
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Главное следственное управление следственного комитета России объявило о завершении расследования по уголовному делу южноуральца Сергея Кокорина, которого обвиняют в насилии сирот в Лазурненском коррекционном интернате.

— По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей, — сообщили в пресс-службе СКР. — Проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого. В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Напомним, «дядю Серегу» обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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