2019-10-30T19:40:30+03:00
Спорт

Новички «Трактора» дали бой минскому «Динамо» в Челябинске

Черно-белые прервали череду из шести поражений
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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Черно-белые одержали самую голевую победу на своем льду в этом сезоне. Команда «Динамо» из Минска была повержена со счетом — 4:1. Несмотря на отрицательную статистику по броскам в створ ворот — 23-40 — «медведи» сумели добиться победы.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после матча отметил, что игроки бережно и рационально использовали свои голевые моменты, и это принесло успех.

Счет у хозяев в середине первого периода открыл Федор Малыхин. Отличились и новички черно-белых, просмотровые контракты с которыми подписаны на ближайшие домашние матчи. Энвер Лисин во втором отрезке матча поочередно забросил две шайбы, доведя счет до 3:0. В третьем периоде минчане сократили счет до 3:1. Но точку в матче поставил Александр Авцин — 4:1.

«Трактор» прервал череду поражений. Напомним, до сегодняшней победы над «Динамо» у черно-белых на счету было шесть проигрышей в семи последних играх.

2 ноября, в субботу «Трактор» в Челябинске завершит очередную домашнюю серию матчем с екатеринбургским «Автомобилистом» (17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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