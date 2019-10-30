Топоры и стволы: пожарные Челябинской области показали экипировку в стиле «Тетрис челлендж»

СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-30T21:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарные из Копейска присоединились к фотоэстафете «Тетрис челлендж», захватившей весь мир. Ее суть заключается в том, чтобы разместить на асфальте все рабочие инструменты и экипировку, а затем лечь рядом.

Хорошей погоды пришлось ждать несколько дней. Зато съемочный процесс занял всего час — спасатели ведь привыкли все делать быстро. Съемка велась с высоты 18 метров — фотографа подняли на автоколенчатом подъемнике и никакой дрон не нужен.

— Предварительно мы готовили эскиз примерного расположения оборудования на снимке, однако участники подошли к процессу творчески и в итоге получилось вот такое фото, — цитирует «Копейский рабочий» сотрудника пресс-службы 6 ОФПС Юлию Шубину.

Подобные фотографии выглядят не только креативно, но и познавательно: можно увидеть, чем оснащены представители разных профессий.

Вот что разложили копейские огнеборцы: автоколенчатый подъемник, кислородные баллоны, всасывающие рукава, стволы, переходники на рукава, огнетушители, топор, ножовка, бензопила, гидравлические ножницы, колонка на гидрант, лопата, шоферские рукава, трехколенная лестница, штурмовая лестница, болгарка, несколько вариантов спецодежды, в том числе костюм для защиты от высоких температур.

ИСТОЧНИК KP.RU