2019-10-31T04:31:38+03:00
Общество

«Моей психике конец!»: мужчины обсудили шокирующие леггинсы на челябинской моднице

Фитнес-тренер надела на работу лосины с имитацией кожаных трусов [первая реакция]
Ирина КАРЕЛИНА
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Очень смелые велосипедки. Фото: @power_tanyaОчень смелые велосипедки. Фото: @power_tanya
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Мы опубликовали в соцсетях фотографию фитнес-тренера, которая удивила посетителй спортивного клуба весьма смелым нарядом. Девушка надела укороченные леггинсы (велосипедки) с имитацией кожаных трусов. Говорят, это сейчас самый крутой фэшн-тренд в спортивном стиле. Мы спросили у наших читателей, что они думают о таком модном луке. Прокомментировали, в основном, мужчины.

Антон:

— Что я думаю? Что я так и не привык к леггинсам на толстухах, которые в них откуда-то выползают весной. А вы говорите, что теперь такое в моде. Боюсь, моей психике окончательно конец.

Марк:

— А мне порядком надоели инстаграмные попы. Почему все решили, что попа — главное в жизни?!

Алексей:

— Фитоняшка — это диагноз. Поэтому никакого особого удивления или тем более шока у меня нет. Увидел непонятно раздетую с откряченой попой — лучше обходи стороной.

Михаил:

— У нас в тренажерке одна ходит в леггинсах в виде черного пояса с чулками черного цвета на красном фоне. Смотрится вообще огонь. Так что я за!

И только женщины знают, для чего на самом деле нужны такие велосипедки.

Анна:

— Для Инстаграма, по-любому.

Читайте также: «Эти девушки с красивыми формами в ярких лосинах мотивируют на спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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