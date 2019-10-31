«Моей психике конец!»: мужчины обсудили шокирующие леггинсы на челябинской моднице
Мы опубликовали в соцсетях фотографию фитнес-тренера, которая удивила посетителй спортивного клуба весьма смелым нарядом. Девушка надела укороченные леггинсы (велосипедки) с имитацией кожаных трусов. Говорят, это сейчас самый крутой фэшн-тренд в спортивном стиле. Мы спросили у наших читателей, что они думают о таком модном луке. Прокомментировали, в основном, мужчины.
Антон:
— Что я думаю? Что я так и не привык к леггинсам на толстухах, которые в них откуда-то выползают весной. А вы говорите, что теперь такое в моде. Боюсь, моей психике окончательно конец.
Марк:
— А мне порядком надоели инстаграмные попы. Почему все решили, что попа — главное в жизни?!
Алексей:
— Фитоняшка — это диагноз. Поэтому никакого особого удивления или тем более шока у меня нет. Увидел непонятно раздетую с откряченой попой — лучше обходи стороной.
Михаил:
— У нас в тренажерке одна ходит в леггинсах в виде черного пояса с чулками черного цвета на красном фоне. Смотрится вообще огонь. Так что я за!
И только женщины знают, для чего на самом деле нужны такие велосипедки.
Анна:
— Для Инстаграма, по-любому.
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ИСТОЧНИК KP.RU