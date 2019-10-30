Алексей Текслер готовил программу к выборам по обращениям в Инстаграм

30 Окт. 23:39 2019-10-30T23:39:19+03:00

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Получасовая беседа в студии ГТРК «Южный Урал» — это ответы губернатора на самые острые вопросы. Алексей Текслер сообщил, что, приехав в Челябинск, ночами читал комментарии к своим постам в Инстаграм — так их было много. Много тем, поднимаемые людьми вопросы губернатор отсылает главам городов и районам, заместителям. Он знает, что его аккаунты читают и чиновники тоже.

— Приехал в регион и сразу открыл страницу в Инстаграм. И в том числе, сделал так потому, что мне казалось, что те материалы, которые я смотрю, они не совсем про жизнь. То есть, они, конечно, характеризуют только определенное состояние экономики. И когда я открыл Инстаграм, первые дни зачитывался, ночами не спал. Дальше — как обычно это происходит — систематизация этих вопросов, анализ. И, в общем и целом, из этого получилась программа, с которой я шел как кандидат в губернаторы. Понятно, что не только сообщения из Инстаграма мне позволили это сделать. Но они, кстати, определили первые выезды, когда я ездил и смотрел объекты. Вот этот разворот знаменитый, о котором любят говорить, в том числе, происходил после анализа, в частности, Инстаграма, анализа других обращений, которые ко мне приходят. Систематизация этих вопросов привела к тому, что я определил болевые точки, которые есть у нас в регионе, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU