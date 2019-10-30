Губернатор Челябинской области разработал метод перевоспитания ленивых чиновников

30 Окт. 23:46 2019-10-30T23:46:18+03:00

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Как бороться с нерадивыми чиновниками на местах, от работы которых напрямую зависит уровень комфорта жизни в большом городе и в маленьком поселке? Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил журналистам Челябинской государственной телерадиокомпании в большом интервью.

— Президент собирал в Кремле избранных губернаторов. И, напутствуя, он сказал, что нужно чувствовать пульс жизни, нужно чувствовать людей, быть постоянно на земле. Когда мы приезжаем в муниципалитет и анализируем ситуацию, я вижу и понимаю, что есть финансовые ограничения. И какие-то вопросы не могли решаться, в том числе, и потому, что банально не хватает бюджетных средств при решении проблемы. Это — с одной стороны. С другой стороны, когда, мне, например, говорят о разбитой дороге длиной в четыре километра, и бабушка больше 10 лет задает этот вопрос главе, а он говорит: "Нет средств", я знаю, что, наверное, за 10 лет проблему можно было решить. Я принял решение часть налогов, которые шли в региональный бюджет, перераспределить муниципалитетам — более миллиарда рублей в год.

— Плюс, мы увеличиваем финансирование областной программы «Реальные дела» — эти средства на благоустройство, на решение небольших проблем. Плюс, в два раза со следующего года я увеличиваю финансирование ремонтов муниципальных дорог. Важно, что в этом году почти по всем муниципалитетам объем финансирования региональным бюджетом был нулевой. В апреле на решение самых острых проблем я выделил 500 млн руб. В следующем году мы цифру увеличиваем в два раза.

Есть вопросы, которые не связаны с финансированием. Они — про организацию процесса и про коммуникации с людьми. На последнем областном совещании с главами городов и районов губернатор поручил на регулярной основе каждому сверстать график встреч с жителями. По записи всех не примешь, потому нужны общие встречи.

— Чтобы прийти мог каждый человек. Потому что часто встречи реализуются в формате «партхозактива», и не каждый человек знает, что такая встреча есть. Эта обратная связь нужна. Приоритеты в решении проблем тоже нужно определять с жителями. Например, написать пятилетнюю программу ремонта дорог. Тем более, я гарантировал увеличение финансирования на ремонт муниципальных дорог. И каждый житель должен знать, когда та или иная дорога будет сделана, — говорит губернатор. — То же по газификации. Мы в два раза увеличиваем финансирование областной программы, и главы муниципалитетов вместе с жителями должны составить четкую программу, чтобы знать, когда газ придет в тот или иной населенный пункт

ИСТОЧНИК KP.RU