Алексей Текслер определил главные проблемы Челябинска и области

30 Окт. 23:51 2019-10-30T23:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая болевая точка, диагностированная Текслером, — это здравоохранение.Отрасль хронически долгие годы испытывала острый дефицит финансирования. Особенно — первичное звено, на которое приходится до 70% всех обращений. Об итогах анализа ситуации губернатор рассказал в большом телеинтервью журналистам ГТРК «Южный Урал».

— Кроме того, у нас в некоторых территориях есть проблемы со школами. Например, школа №2 в Карабаше не выдерживает никакой критики. И таких школ много. Есть в регионе новые микрорайоны, такие как «Звездный», где нет школы, к примеру. А продано уже шесть тысяч квартир. Можете представить себе, какое количество людей там живет, — пояснил губернатор.

Еще одно направление — социальные вопросы. Был принят целый пакет законов Челябинской области в августе.

— И мы это все забюджетировали. Новые законы вернули где-то долг людям. Много лет не индексировались, например, выплаты веранам труда Челябинской области, и сами понимаете, какое у людей отношение к этому было, — сказал губернатор.

В топе по количеству вопросов южноуральцев — состояние дорог. Еще — газификация. Для сельских территорий это большой вопрос. И губернатор принял решение об увеличении финансирования областной программы. Благоустройство и озеленение — важные задачи.

— Еще одна тема, для региона серьезная, — экология. Все эти вопросы нашли отражение в проекте бюджета на следующий год, на трехлетку. Мы увеличиваем бюджет на шесть процентов, это более чем 10 млрд рублей, — сообщил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU