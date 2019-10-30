В больницы Челябинской области вложат на три миллиарда рублей больше

30 Окт. 23:57 2019-10-30T23:57:34+03:00

Бывая с рабочими поездками в городах и районах, губернатор всегда знакомится с проблемами здравоохранения. Фото: gubernator74.

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Здравоохранение в Челябинской области ежегодно недофинансировалось. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в большом интервью журналистам ГТРК «Южный Урал». Потому в этом году финансовые вливания в важную сферу в регионе по решению губернатора увеличены на 18%, или на три млрд руб.

— Ситуация непростая. И техническое состояние зданий, где находятся больницы и поликлиники, и укомплектованность оборудованием, и, самое главное, укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом неудовлетворительные. Лечат врачи, в первую очередь. Эту проблему мы решаем, — сказал губернатор.

Началась инвентаризация всех объектов региональной системы здравоохранения. По каждому объекту будет составлен паспорт, куда войдет описание всех сложностей в техническом состоянии; проблемы, связанные с оборудованием. Туда же включат задачи кадровой обеспеченности. К решению вопроса, по распоряжению Текслера, будут подходить комплексно.

В этом году в деревнях и поселках построят 24 фельдшерско-акушерских пункта. В ближайшие годы — еще сотню. Для обеспечения ФАПов фельдшерами региональные власти начали работать с Челябинским медицинским университетом.

— Ежегодно вуз выпускает 700 человек, но только 200 с небольшим шли работать по специальности, что нас не устраивает. Все эти вопросы — в фокусе внимания. Здравоохранение — это вопрос номер один, и мы обязаны улучшить ситуацию. Некоторые наши больницы оставляют тяжелое впечатление. Других вариантов, кроме как поставить перед собой задачу и решить ее, я не видел. Экономить мы на здравоохранении не будем, потому что, в конечном итоге, это экономия на людях.

ИСТОЧНИК KP.RU