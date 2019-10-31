В Челябинске новую набережную начнут строить в этом году

СЕГОДНЯ 00:09 2019-10-31T00:09:04+03:00

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Челябинск — родной для губернатора город, в нем он родился и вырос. К сожалению, в последнее десятилетие миллионный город совсем не выглядит современным мегаполисом. В большом ТВ-интервью каналу ГТРК «Южный Урал» глава региона Алексей Текслер озвучил планы преображения города.

— Надеюсь, уже в это году мы начнем делать отсыпку новой набережной — от филармонии до музея искусств. В следующем году набережная появится. Мы чистили и продолжим чистить реку Миасс, будем заниматься озеленением. И это касается всего региона. Программа «Зеленый город» — областная, позволить нам серьезно заняться и парками, и увеличить зеленые насаждения в городах. Планов много, и к Челябинску — особое внимание, как к региональной столице. Будем его приводить в порядок. Чтобы в нем хотелось жить, работать, растить детей. Это принципиально важно.

ИСТОЧНИК KP.RU