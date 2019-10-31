Алексей Текслер выступил против озаборивания улиц в Челябинске

СЕГОДНЯ 00:17 2019-10-31T00:17:54+03:00

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Последствия «дорожной революции», когда во им расширения проезжей части были убиты тротуары и вырублены сотни деревьев, Челябинск с трудом переживает до сих пор. С улиц исчез пешеходный трафик: люди попросту перестали гулять. Да и как можно ходить пешком по пыльной обочине? Следствие падения пешеходного трафика — закрытие многих магазинов и кафе. Даже в центре города.

Губернатор Алексей Текслер имеет свой взгляд по благоустройству родного ему города. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Южный Урал»:

— Проспект Ленина, я считаю, должен быть более пешеходным, чем сейчас. Нужно убрать бесконечные заборы с дорог. Город похож на клетку, а не на современный открытый мегаполис. Но нельзя забывать и о районах. В следующем году семь районов города получат дополнительно 500 млн руб на благоустройство, содержание тротуаров, межквартальных проездов.

Отдельно Текслер упомянул о модернизации уличного освещении:

— Город темный. Особенно когда сходит снег, когда летом проходит дождь, видно, насколько город темный. Мы тоже этим займемся, и не только в Челябинске.

Важна и тема содержания тротуаров:

— Я поставил задачу применять химию ограниченно. Сейчас выбирается оптимальный состав реагентов, чтобы минимизировать вред и для машин, и для пешеходов. Надо просто заняться по-человечески городом. Раньше приоритет был — парковки, ларьки. А приоритетом должно быть чистое благоустроенное пространство, зеленое. Нужно развернуться к горожанам лицом.

Кстати, Текслер готов отправить чиновников мэрии на стажировку в те города, где налажены контакты с жителями, вовлеченными в принятие тех или иных решений по развитию городской среды. В Челябинске есть платформа электронных голосований «Активный житель 74» — ее нужно развивать, считает губернатор.

— Конечно, за один год сделать город-сад нереально, но в течение нескольких лет, при наличии надлежащего финансирования, ситуацию можно изменить к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU