«К свиньям — по-свински!»: жителям одного из домов в Зауралье запретили мыться по ночам под угрозой суда

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-31T04:32:24+03:00

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Оригинальное письмо обнаружили 29 октября жильцы дома №115 по ул. Карельцева в Кургане. Неизвестная женщина прилепила его на скотч в подъезде. В объявлении она возмущается, что кто-то каждую ночь льет воду у себя в квартире: купается, или, может быть, стирает. И этот звук не дает человеку спать.

«Официально предупреждаю: если еще раз такое повторится после 23 часов, то я вызову полицию и разбужу весь подъезд обходом по квартирам. На основании акта подам в суд иск о возмещении всех трат на лечение в результате бессонных ночей».

В конце письма рассерженная соседка заявляет: «Я вас предупредила, а для себя поняла: со свиньями нужно по-свински!»

Жительница этого дома Наталья Селезнева сфотографировала объявление и выложила в группе «ВКонтакте».

— Ну какие же они свиньи, раз так любят мыться? — иронизируют пользователи соцсети и делятся рассказами о своих «замечательных соседях».

— Нам соседка письмо в почтовый ящик положила с просьбой не стирать, так как машинка громко отжимает. И в урну возле подъезда посадила цветочки с надписью «у нас не мусорят», — написала Александра Филиппова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— В Германии и Швейцарии жителям многоквартирных домов действительно запрещено после 23 часов включать воду и даже смывать в туалете. Но в России закон предписывает снижать уровень громкости в помещениях до 30 дБ, и звук льющейся воды — если это не водопад Ниагара — эти нормы не превышает. Нельзя кричать, слушать громкую музыку, заниматься ремонтом, играть на музыкальных инструментах и т. д. Штраф: от 1 до 3 тыс. руб. При повторных нарушениях — до 5 тыс. руб., — говорит юрист Александр Гречихин.

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ИСТОЧНИК KP.RU