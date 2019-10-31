2019-10-31T06:24:34+03:00
Общество

Ветхое дерево упало на гуляющую с коляской семью в Челябинской области

Не обошлось без травм
Лидия ПЕСКОВА
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Несчастный случай произошел в Кыштыме.Несчастный случай произошел в Кыштыме.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Несчастный случай произошел в Кыштыме, когда молодая семья гуляла с коляской по улице Садовой. От сильного порыва ветра на них упало ветхое дерево.

— Я услышала треск и сразу поняла, что на нас вот-вот обрушится дерево. Отскочить мы не успели — и ствол свалился прямо на на нас, — рассказывает пострадавшая женщина.

Удар пришелся в аккурат по родителям, но и коляску изрядно помяло. Очевидцы несчастного случая тут же вызвали скорую и помогли пострадавшим выбраться из-под веток.

К счастью, малыш от удара не пострадал. А вот родители получили серьезные травмы: у матери — перелом руки со смещением, у отца — травма позвоночника.

В причинах трагедии разбирается местная мэрия. Если дерево уже было признано аварийным, но за ним никто не следил, то виновных накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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