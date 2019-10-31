«Бали», город на Аргазях, легендарная здравница: следи за автопробегом «КП-Челябинск» в режиме он-лайн

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-31T07:13:10+03:00

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Наш путь лежит на север. В те, края, которые славятся своей историей, традициями, красочными, сочными пейзажами и манят туристов, любителей отдохнуть и поправить здоровье. А кто-то, побывав в тех уголках, всерьез задумывается и о приобретении жилых квадратных метров. «Комсомольская правда» едет в увлекательное путешествие в сторону Кыштыма!

В автопробег мы отправляемся вместе с нашими партнерами и друзьями. Стартуем от гипермаркета «Лента». В первой по величине сети гипермаркетов и одной из крупнейших розничных сетей страны запасемся всем необходимым для путешествия!

Дальше наш путь лежит в сторону живописнейших мест Аргазинского водохранилища. Точнее, уникального «Города Озерный-Аргази» — дачно-коттеджного поселка в экологически чистом, лесном массиве Аргаяшского района всего в нескольких сотнях метров от песчаной береговой части водоема. Кстати, Холдинг «Озерный-Аргази» сегодня предлагаем к продаже не только готовые участки, но и возможность для развития малого и среднего агропромышленного бизнеса. Здесь же в дальнейшем планируется открыть многофункциональные центры спорта и здоровья со всей необходимой инфраструктурой, площадку для проведения различных форм досуга, с размещением в отеле, коттеджах, квартирах, для желающих — в палаточном городке. Словом, есть, что посмотреть (покажем фото) и о чем рассказать.

По пути в Кыштым заглянем в легендарную здравницу «Дальняя дача», что на берегу Деханова пруда (назван по фамилии управляющего демидовскими заводами Льва Деханова). В свое время здесь отдыхали управляющие многочисленных демидовских заводов… А сегодня это современный санаторий, оснащенный по последнему слову медицинской техники. Место, где можно прекрасно отдохнуть и поправить здоровье, всей семьей, в компании друзей и коллег. И мы в это местечко в живописнейшем сосновом бору тоже заглянем и поделимся впечатлениями с вами.

Ну, раз уж мы в Кыштыме, то обязательно остановимся около знаковых, исторических мест.

Вместе с экскурсоводом и представителями администрации города, побываем на смотровой площадке на набережной, в Белом доме — бывшей усадьбе, отстроенной в середине XVIII века Никитой Демидовым — из семьи богатейших уральских промышленников и землевладельцев. Двухэтажный Храм Рождества Христова (Христорождественский собор), заложенный в середине позапрошлого века в самой высокой точке Кыштыма — еще одно место нашего путешествия. Смотрите наш репортаж. Будет интересно.

А напоследок, как не завернуть на «Бали». Не на известный остров-курорт в Индонезии, а на наше «Уральское Бали»! Так прозвали озеро на месте бывшего каолинового карьера, отличающееся водой необычного лазурного цвета и светлыми берегами… Почему озеро появилось только совсем недавно, и почему здесь не рекомендуется купаться? Узнаете вместе в с нами.

А пока стартуем! Следите за нашим путешествием в режиме онлайн.

КСТАТИ

Два предыдущих «Автопробега КП» «колесили» по «уральской Европе», побывав в поселках Варна, Париж, Фершампенуаз… А позже наши путешествия продолжились по курортному маршруту Челябинск — Чебаркуль — Миасс.

ИСТОЧНИК KP.RU