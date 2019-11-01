В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»

СЕГОДНЯ 04:14 2019-11-01T04:14:30+03:00

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Жители Снежинска активно обсуждают новость о том, что в 2020 году оформление въезда для иногородних через МФЦ станет платным — 200 руб. за человека. Информация появилась в популярном городском сообществе «Говорит Снежинск», на сайте местной администрации мы нашли документ об установлении стоимости предоставления услуги за подписью и.о. главы Дмитрия Восторина. Кстати, с нового года, оформить документы для гостей можно будет только через МФЦ.

Корреспондент «КП-Челябинск» дважды обращался в администрацию Снежинска за комментариями, в том числе с официальным письмом на имя главы. Сегодня нам ответили, что ответ еще не готов.

— Жители взбудоражены и возмущены, решение администрации вызывает большое количество вопросов. На каком основании взимается, как шутят сами снежинцы, «курортный сбор»? На что пойдут деньги? — написал на своей странице депутат Госдумы от партии ЛДПР Виталий Пашин.

Между тем, местный сайт «Снежинск Сегодня» заявил: жители ничего платить не будут.

— Постановлением была лишь установлена стоимость услуги МФЦ. Тариф — 200 руб. за одного человека — был утвержден городской тарифной комиссией, — пишет издание. — Постановлением администрации утверждена цена (тариф) — и не более того. Решения о том, что с 1 января 2020 года такая услуга МФЦ становится платной, не принималось (такое решение как минимум сначала должно пройти проверку в прокуратуре и так далее). Регламент не меняется, услуга по оформлению въезда в регламенте указана как бесплатная.

В сообщении также отмечается, что в других ЗАТО многофункциональные центры не занимаются оформлением пропусков. В этом плане Снежинск стал первопроходцем. Правда пока сами жители жалуются, что по факту оформление через МФЦ занимает больше времени, чем через управление.

— В среднем центр оказывает 50 тыс. услуг в год. Новая услуга добавит еще около 27 тыс. Эти цифры говорят о том, что потребуется открыть дополнительное окно, которое будет работать только по этой услуге. А значит, нужно принять новых сотрудников. Это в свою очередь потребует дополнительного финансирования. Сумма уже просчитана — 1 млн 200 тыс. руб. Все расчеты проверены и признаны обоснованными комитетом по экономике, — пишет «Снежинск Сегодня».

Тогда кто будет платить? Издание пишет, что источником могла быть городская казна, но «в условиях глубокой дотационности и отсутствия излишков для каких-либо маневров», найти в бюджете «лишний» миллион пока невозможно. Власти рассматривают другие варианты финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU