Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми

СЕГОДНЯ 04:00 2019-11-01T04:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Есть ли жизнь после развода? Еще какая! Жена Николая ушла к другому, а финансовый кризис отобрал бизнес. Долги, депрессия… Но случайная (или нет?) встреча с Ксенией изменила его жизнь на 180 градусов.

Новая возлюбленная на тот момент была замужем, воспитывала двоих детей. Родные строго осудили их чувства. Они даже пытались лечить Ксению от любви. Без гроша в кармане влюбленные переехали из Челябинска в Сочи. Построили бизнес с нуля и перебрались на Бали. Их новая цель — купить остров. Как добиться всего, что хочешь, влюбленные рассказали корреспонденту КП-Челябинск.

Читайте подробности в материале «Хотели упрятать в больницу, чтобы спасти от любви»: пара из Челябинска сбежала за счастьем на Бали».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU