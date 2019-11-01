В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В мэрии сообщили, что сегодня, 1 ноября, на четвертый и 34-й маршрут вышли 11 новых автобусов ЛИАЗ. Эти низкопольные удобные машины известны горожанам, они колесят по маршруту N64. В них даже можно подзарядить подсевший телефон А со вторника в них будет бесплатный WiFi.
— Еще в Челябинск приехали 16 новых газомоторных МАЗов, их скоро выпустят в рейсы. Ждем партию таких же автобусов в количестве 17 штук. МАЗы имеют мягкий ход их очень хвалят пассажиры в других города, — рассказал пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU