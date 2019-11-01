«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-01T07:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Интернет СМИ вчера сообщили, что в Челябинске снегоуборочная машина врезалась в трамвай. У трамвая разбилось стекло и повреждена фара. В группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», где профессионалы-транспортники обсуждают текущие моменты, появилось сообщение от администратора:

— По информации от проверенного источника, снегоуборочная техника производила очистку дороги и произошел мощный выброс снега из-под щеток, струя из которого ударила по вагону, причинив ущерб последнему. Хотим передать привет пабликам и СМИ, которые в погоне за «кричащим» заголовком публикуют непроверенную информацию. Напомним, что такое случается не в первый раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ответственных за уборку снега силовики завели дело

Эта первая реакция властей на плохую работу подрядчика (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU