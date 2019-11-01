«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
Интернет СМИ вчера сообщили, что в Челябинске снегоуборочная машина врезалась в трамвай. У трамвая разбилось стекло и повреждена фара. В группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», где профессионалы-транспортники обсуждают текущие моменты, появилось сообщение от администратора:
— По информации от проверенного источника, снегоуборочная техника производила очистку дороги и произошел мощный выброс снега из-под щеток, струя из которого ударила по вагону, причинив ущерб последнему. Хотим передать привет пабликам и СМИ, которые в погоне за «кричащим» заголовком публикуют непроверенную информацию. Напомним, что такое случается не в первый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU