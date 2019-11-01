Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-01T08:33:36+03:00

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Вчера город снова испытал шок от снежной погоды. Хотя прогноз был известен за пару дней, подрядчики пробуксовывали на уборке. Чем вызывали гнев силовиков, которые завели на них дело. Мы вели трансляцию, так сказать, с поля боя, опубликовав на главной странице сайта материал «Победитель не ясен: Челябинск продолжает битву со снегом и пробками в 10 баллов». Вот, как реагировали горожане в откликах:

Никита:

— Челябинск не любит бороться как понимаю, сразу сдается

Антон:

— Зачем берут машины те, кому проехать 3 — 5 — 7 остановок. Моему соседу ехать далеко, от Прииска до Вокзала. Но ходит ведь 64 автобус каждые 7 минут. Езжай! Пораньше выйди только. Нет, на машине поеду, чтобы машин побольше было в городе! Мало ведь машин...

Ирина:

— Добиралась на работу дольше обычного. Традиционная пробка на Меридиане при подъеме на мост рядом с вокзалом увеличилась раза в два. Благо не было аварий. На дорогах — снежная каша. Обещанной технике не видела, но дворник у подъезда работал.

Валентина:

— Я добираюсь на работу пешком, работаю в центре. Сначала собрала весь снег на джинсы, потому что во дворе не почищено. А потом еще и грязь всю собрала — на дорогах каша. В общем, такое себе утро))

Андрей:

— На Энгельса-Труда стоял регулировщик и пропускал машины, так что пробок не было. А вот про пешеходов гаишник забыл и люди кидались под поток машин, которые активно сигналили «мясу», ведь их путь официально легализовал человек с палочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU