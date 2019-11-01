В Челябинской области введут режим для самозанятых

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-01T09:55:56+03:00

Как зарегистрироваться и что это дает

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С 1 января 2020 года жители Челябинской области получат возможность регистрироваться, как самозанятые. Сделать это можно будет в мобильном приложении на сайте налоговой службы «Мой налог». Самозанятые уже регистрируются в Москве, Московской, Калужской области и Татарстане.

КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

— не имеющие работодателя и наемных работников, создающие продукт или услугу без участие посредников,

— ваш доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

ЧТО ЭТО ДАЕТ

По сообщению минфина, самозанятым предоставят льготную возможность на участие в торгах госзакупок. Это различные тендеры на уборку территорий, ремонт и т.д.

Платить налоги можно без отчетности. Для тех, кто оказывает услуги, ставка — 4% от дохода, а кто работает с индивидуальными предпринимателями и компаниями — 6%. Сюда входят взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в пенсионный фонд отчисляются добровольно.

— К концу года отчислять налоги можно будет через мобильное приложение, — прокомментировал глава ФНС Михаил Мишустин.

КТО ТАКОЙ САМОЗАНЯТЫЙ

Быть ИП — это значит тратить много времени на всякие бумажки и формальности. Закон позволяет перейти с ИП на самозанятость, надо уведомить о своем решении налоговую, сдать финальную отчётность, оплатить остатки налогов и взносов и закрыть ИП. Чтобы стать самозанятым, потребуется 10 минут. Не нужно никуда ходить и терять драгоценное время.

Не нужно платить страховые взносы, вести отчётность и подавать декларацию: все считается автоматически в удалённом режиме. Подробнее о том, как стать самозанятым, читайте в нашем проекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU