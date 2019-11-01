Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-01T10:48:30+03:00

Выходные будут прохладными и снежными. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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На Южный Урал окончательно пришла зима — пора доставать пуховики и шубы. Сегодня ночью, 1 ноября, в некоторых районах области температура опустилась до -15. Сейчас термометры показывают -1, -6.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, выходные ожидаются холодными. Ночью в субботу, 2 ноября, будет -8, -13, а днем 0, -5, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье ночью температура опустится до -13, а днем воздух прогреется до -6. Тоже будет пролетать снег.

В Челябинске в предстоящие выходные ожидается -10, -12 ночью и до -2 днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU