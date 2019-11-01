Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-01T11:00:44+03:00

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Пару недель назад перед самой презентацией современного терминала челябинского аэропорта, гендиректор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков написал заявление. На этот пост он заступил почти пять лет назад.

Сегодня стало известно имя его приемника — Андрей Осипов. Ранее он был генеральным директором аэропорта «Мурманск». И челябинская и мурманская «летная территория» входит в холдинг «Новапорт».

КСТАТИ

5 претензий к челябинскому аэропорту

- добраться можно только на такси

- до справочного не дозвониться

- не хватает мест в зале

- не хватает мест на парковке - мало рейсов

На эти претензии нам ответили в аэропорту (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В аэропорту Челябинска пассажир обматерил всех, кто запрещал ему курить, а затем напал на полицейского

ИСТОЧНИК KP.RU