Антона Шарпилова предложил Алексей Текслер на должность главного правозащитника Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-01T12:10:03+03:00

Антон Шарпилов может стать Уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Фото: соцсети.

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В сентябре Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области, оставив пост Уполномоченного по правам человека.

В пятницу, 1 ноября, губернатор Алексей Текслер подобрал кандидатуру на должность омбудсмена в Челябинской области.

— На должность уполномоченного по правам человека вношу кандидатуру Антона Шарпилова. Хоть он еще молод, но у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич — член Общественной палаты области, возглавляет региональное отделение «Поискового движения России», руководил «Областным центром дополнительного образования детей». В общем, много взаимодействует с подрастающим поколением. Определенно, в нем есть нацеленность на результат, огромное желание помогать людям, защищать их интересы, — сообщил Алексей Текслер на своих аккаунтах в соцсетях.

Антону Шарпилову 31 год. Он челябинец, агроинженер по образованию. В армии служил в спецназе Военно-Морского флота.

Решающее слово — за Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Беседа в Аппарате российского омбудсмена проходит обычно в очной и заочной форме или онлайн режиме. После мнение выскажут депутаты ЗСО Челябинской области.

Кстати, кандидатура Шарпилова поддерживается земляками. В соцсетях люди поздравляют Антона.

Александр Александров: «Удачи, Антон! Дорогу молодым!».

Павел Воронин: «Антон, ветераны боевых действий поздравляют тебя с назначением! Никто, кроме нас!».

Светлана Калимуллина: «Отличная кандидатура, очень порядочный человек!».

Максим Пашнин: «Антон - достойный и честный человек! Много лет работал в Поисковом движении России, сделал Челябинское отделение одним из лучших в стране».

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ИСТОЧНИК KP.RU