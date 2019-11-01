В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-01T11:47:51+03:00

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Ни 1 сентября, ни 1 ноября школьники Усть-Катава не сели за парты в новом здании школы №4. Подрядчик провалил срок, указанный по договору — 31 июля. Причина проволочек — в изменениях в проект, которые допустила администрация района как заказчик работ.

В минстрое региона прошло большое совещание. Определен новый срок — до начала 2020 года. То есть, после зимних каникул дети должны прийти в новые классы.

— Допущена серьезная ошибка администрацией района как заказчика. Отступили от проекта, который прошел госэкспертизу. Изменили местоположение пищеблока, убрали входные группы, нарушив элементы пожарной безопасности, предусмотренные проектом. Если проект меняется, корректировки должны пройти госэкспертизу. Этого сделано не было. С момента внесения изменений в проект прошло 10 месяцев, за это время все можно было согласовать и сдать объект вовремя, — заявил министр строительства Виктор Тупикин.

На следующей неделе чиновники определятся, как можно обеспечить работу систем дымоудаления, эвакуации и пожарной безопасности, не меняя конструктив здания.

Школа строится по программе «Капитальное строительство в Челябинской области». Цена вопроса — более 40 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU