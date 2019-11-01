2019-11-01T12:27:55+03:00
Общество

За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»

Сотрудник подрядной организации рассказал, что далеко не вся уборочная техника готова к зиме
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Челябинцы поставили "неуд" уборке улиц.Челябинцы поставили "неуд" уборке улиц.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Снегопад, накрывший город 31 октября, вызвал много вопросов, связанных с уборкой улиц в областном центре. Так, на совещании у врип главы Челябинска Натальи Котовой во время «разбора полетов» с замами и представителями подрядчика (компания «Южуралмост») рассказали, что снегоуборочная техника поздно вышла на улицы, а сами «механизмы» в силу своей изношенности не справлялись со своей задачей.

Дальше-больше: в отношении руководителей «Южуралмост» со стороны ГИБДД заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспорта».

Наш читатель, сотрудник компании «Южуралмост» (просил не называть его фамилии) рассказал «Комсомольской правде — Челябинск», что уборочная техника у них действительно «на ладан дышит». К примеру, в рабочем состоянии находится всего пара-тройка «пескоструек» (механизмы для разбрызгивания антигололедных реагентов ).

— На линию выгоняют машины с плохо или вовсе неработающими прицепными механизмами. Часто просто для «галочки». Чтобы было видно, что техника колесит по городу. Но толку от нее мало. Главное, чтобы в каждой машине работала система мониторинга движения транспорта «Глонасс». По этим данным можно отчитаться, что работа проводилась, — сообщил наш читатель.

Вы недовольны уборкой улиц?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области
Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми