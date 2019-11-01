За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-01T12:27:55+03:00

Сотрудник подрядной организации рассказал, что далеко не вся уборочная техника готова к зиме

Изменить размер текста: A A

Снегопад, накрывший город 31 октября, вызвал много вопросов, связанных с уборкой улиц в областном центре. Так, на совещании у врип главы Челябинска Натальи Котовой во время «разбора полетов» с замами и представителями подрядчика (компания «Южуралмост») рассказали, что снегоуборочная техника поздно вышла на улицы, а сами «механизмы» в силу своей изношенности не справлялись со своей задачей.

Дальше-больше: в отношении руководителей «Южуралмост» со стороны ГИБДД заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспорта».

Наш читатель, сотрудник компании «Южуралмост» (просил не называть его фамилии) рассказал «Комсомольской правде — Челябинск», что уборочная техника у них действительно «на ладан дышит». К примеру, в рабочем состоянии находится всего пара-тройка «пескоструек» (механизмы для разбрызгивания антигололедных реагентов ).

— На линию выгоняют машины с плохо или вовсе неработающими прицепными механизмами. Часто просто для «галочки». Чтобы было видно, что техника колесит по городу. Но толку от нее мало. Главное, чтобы в каждой машине работала система мониторинга движения транспорта «Глонасс». По этим данным можно отчитаться, что работа проводилась, — сообщил наш читатель.

Вы недовольны уборкой улиц?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU