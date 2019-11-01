Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-01T13:27:39+03:00

Такое поручение он дал после событий в Нарьян-Маре

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ЧП в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре случилось накануне. Во время сончаса убили шестилетнего мальчика. Убийца — 36-летний местный житель. В садик чужака пустили охранники, решив, что он — родитель. Убийцу задержали.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил подвергнуть жесткому разбору и контролю тему безопасности детей в садиках и школах.

— В Нарьян-Маре произошла трагедия: в детском саду убили ребенка. Это ЧП страшно само по себе, но страшно и то, что посторонний проник в учреждение беспрепятственно, несмотря на то, что детский сад находится под охраной и видеонаблюдением. Значит, к вопросам безопасности относятся факультативно. Требую подвергнуть жесткому разбору и контролю эту тему в образовательных учреждениях Челябинской области.

Тщательный аудит проведут министерства образования и общественной безопасности, главы городов и районов. Рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей представят губернатору в кратчайшие сроки и безотлагательно внедрят под самым строгим контролем.

В большую работу Алексей Текслер попросил включиться органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU