2019-11-01T13:45:01+03:00
Общество

Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области

Подземные толчки зафиксировали в Нязепетровске
Валентина ВАГАНОВА
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Опасности для жителей землетрясение не представляло.Опасности для жителей землетрясение не представляло.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Землетрясение на Южном Урале сейсмологи зарегистрировали днем 25 октября. Оно произошло неподалеку от границы Свердловской и Челябинской областей в районе Нязепетровска.

По данным Международной системы мониторинга, магнитуда его составила 3,1 балла. Но эту информацию опровергли ученые института геофизики УрО РАН.

— По данным нашей станции, которая находится существенно ближе, магнитуда толчков была ниже. Это слабое сейсмическое событие с магнитудой около 2. Оно никакой опасности не представляет, — рассказали ученые института геофизики УрО РАН изданию «Медиазавод».

В прошлом году в Челябинской области произошло самое резонансное землетрясение. 5 сентября жители Катав-Ивановска почувствовали подземные толчки. В домах тряслась мебель, стены пошли трещинами, в некоторых зданиях обвалился потолок. Магнитуда землетрясений была 5,6 и 4,7 баллов.

Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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